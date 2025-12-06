Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama

Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama (Foto: Canva)

JAKARTA - Sebuah situs kencan di Brasil membuka penawaran kesempatan berkencan dengan pria Korea atau oppa Korea. Namun, terkini kabarnya situs tersebut tengah diselidiki oleh kepolisian.

Situs itu dituding mengeksploitasi para wanita yang menyukai budaya Korea. Platform tersebut dikenal dengan nama KDramaDate.

Situs ini mempromosikan layanan “kencan ala K-drama” yang menawarkan paket kencan dengan pria Korea, termasuk makan malam, jalan-jalan ke tempat populer, hingga pertemuan intim di motel atau di rumah klien.

Situs ini menyajikan visual bergaya drama Korea dan janji pengalaman romantis ala K-drama dengan slogan, “Hidupkan kembali magisnya K-drama bersama oppa-mu.”

Salah seorang korban, yaitu wanita Brasil yang menyukai budaya Korea, dilaporkan telah menjadi pelanggan layanan ini. Setelah penyelidikan awal, Konsulat Korea di Sao Paulo dan polisi setempat menyimpulkan ada indikasi bahwa situs ini tidak sekadar layanan kencan, tetapi berpotensi menjadi kejahatan eksploitasi seksual.