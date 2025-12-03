Viral Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhan, Pelakor Malah Bawa-Bawa Jablay

JAKARTA – Video istri sah melabrak suami dan selingkuhannya kembali viral di media sosial. Melalui akun Instagramnya, @nadasabill, sang istri membagikan momen saat dirinya menggerebek rumah wanita bernama Lisna, yang diduga menjadi selingkuhan suaminya, Toni.

Dalam unggahan tersebut, Nada datang bersama ibu, bibi, adik, dan dua sepupunya. Saat tiba di lokasi, mereka mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup. Di dalamnya, hanya ada tiga orang: Toni, Lisna, dan seorang anak kecil yang diperkirakan berusia sekitar setengah tahun.

“Lebih kagetnya lagi, di rumah itu hanya ada suami saya, selingkuhannya, dan anak kecil yang jelas belum mengerti apa-apa,” tulis Nada.

Ketika digerebek, Toni disebut justru bersikap santai dan mengakui perselingkuhannya. Hal yang sama juga dilakukan Lisna, yang tanpa ragu mengakui hubungan terlarang itu.

Namun yang membuat publik geram adalah jawaban Lisna saat ditegur keluarga Nada. Bukannya meminta maaf, ia justru membela diri dan melontarkan pernyataan kontroversial.

“Dia malah jawab, ‘jablay di Arab aja pada pakai cadar, Bu,’ dan bahkan menyalahkan bibi saya karena katanya masalah jilbab,” tulis Nada.

Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan keluarga Nada. Sang istri sah pun tak kuasa menahan emosi saat membela bibinya dari ucapan selingkuhan suaminya.