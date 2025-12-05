Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan video seorang perempuan melabrak wanita yang diduga selingkuhan suaminya saat acara wisuda di sebuah hotel ternama di Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi itu semakin menyita perhatian setelah istri sah mengirim dua karangan bunga berukuran besar ke lokasi acara.

Salah satu karangan bunga berisi ucapan selamat atas kelulusan program Magister Manajemen, sementara karangan bunga lainnya bertuliskan ungkapan duka cita. Kedua karangan bunga tersebut dipajang tepat di depan ballroom hotel dan langsung menjadi pusat perhatian para tamu.

Karangan bunga itu dikirim oleh seorang wanita berinisial RFA, yang disebut sebagai istri sah. Ia memasangnya sebagai bentuk kekesalan karena rumah tangganya diduga diganggu oleh wanita berinisial TA, yang juga tampil dalam video viral tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, TA disebut menjalin hubungan gelap dengan suami RFA, seorang pria berinisial HRY, selama hampir lima tahun. Keduanya bahkan dikabarkan pernah menikah siri. Namun hubungan itu berakhir setelah HRY menjatuhkan talak kepada TA.