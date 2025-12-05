Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |06:15 WIB
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan video seorang perempuan melabrak wanita yang diduga selingkuhan suaminya saat acara wisuda di sebuah hotel ternama di Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi itu semakin menyita perhatian setelah istri sah mengirim dua karangan bunga berukuran besar ke lokasi acara.

Salah satu karangan bunga berisi ucapan selamat atas kelulusan program Magister Manajemen, sementara karangan bunga lainnya bertuliskan ungkapan duka cita. Kedua karangan bunga tersebut dipajang tepat di depan ballroom hotel dan langsung menjadi pusat perhatian para tamu.

Karangan bunga itu dikirim oleh seorang wanita berinisial RFA, yang disebut sebagai istri sah. Ia memasangnya sebagai bentuk kekesalan karena rumah tangganya diduga diganggu oleh wanita berinisial TA, yang juga tampil dalam video viral tersebut.

bunaga

Dalam video yang beredar di media sosial, TA disebut menjalin hubungan gelap dengan suami RFA, seorang pria berinisial HRY, selama hampir lima tahun. Keduanya bahkan dikabarkan pernah menikah siri. Namun hubungan itu berakhir setelah HRY menjatuhkan talak kepada TA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187649/viral-TWI9_large.jpg
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187654/viral-wv65_large.jpg
Kronolongi Lengkap Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhannya Berdua di Dalam Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187652/viral-2yVW_large.jpg
Detik-Detik Istri Sah Grebek Suami dan Selingkuhan di Dalam Rumah, Sudah Berhari-hari Tak Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187604/viral-9fpi_large.jpg
Viral Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhan, Pelakor Malah Bawa-Bawa Jablay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187410/viral-auiH_large.jpg
Viral! Detik-Detik CCTV Perselingkuhan Pilot dan Pramugari, Adegan Mesra di Lift Dibongkar Istri Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323/viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement