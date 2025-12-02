Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ

Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ (Foto: Instagram)

JAKARTA – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Stasiun Gang Sentiong dan viral di media sosial. Seorang petugas keamanan KRL nyaris tertabrak kereta setelah diduga didorong oleh seorang wanita dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam video yang diunggah akun Instagram feed_jakarta, terlihat seorang perempuan mendorong petugas hingga membuatnya kehilangan keseimbangan di area yang berdekatan dengan rel. Aksi berbahaya itu sontak memicu kepanikan.

Perempuan tersebut kemudian segera diamankan oleh petugas lain yang berada di lokasi. Dari rekaman video, kondisi perempuan itu tampak tidak stabil, sehingga diduga kuat terkait masalah kejiwaan.

Untuk mencegah situasi berkembang menjadi lebih berbahaya dan menjaga keselamatan penumpang, petugas langsung membawa perempuan tersebut ke pos keamanan untuk ditenangkan dan dilakukan pemeriksaan awal.

Pihak keamanan selanjutnya akan menyerahkan perempuan tersebut kepada instansi berwenang agar mendapatkan penanganan lanjutan sesuai prosedur, termasuk evaluasi kondisi kesehatan mentalnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)