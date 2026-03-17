Viral Unboxing Snack Box di Oscar Award 2026, Isinya Bikin Kaget Netizen

JAKARTA - Oscar Awards 2026 masih menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya para pemenangnya, sisi lain dari ajang internasional tersebut juga tak luput dari sorotan.

Salah satu yang menarik perhatian adalah hadirnya kudapan yang disediakan bagi para tamu. Menjadi bagian dari hidangan, terdapat pula snack box yang dibagikan kepada para undangan.

(Raisin. Foto: TikTok Instyle Magazine)

Dikutip dari Instyle Magazine, Selasa (17/3/2026), sejumlah tamu yang hadir dalam acara puncak melakukan unboxing untuk menjawab rasa penasaran. Setelah dibuka, isinya ternyata bukan kue basah seperti yang lazim ditemui di Indonesia. Snack yang disajikan justru berupa makanan kering.

Terdapat dua surat yang disematkan di dalam kotak berwarna cokelat tersebut. Surat yang tampilannya mirip kartu pos itu berisi pesan agar para tamu menikmati acara sambil menyantap snack yang telah disediakan.

Sementara isinya terdiri dari satu botol air putih, popcorn, dan raisin rasa dark chocolate. Namun, isi snack box tersebut justru mengundang cibiran dari netizen. Pasalnya, raisin atau kismis merupakan buah anggur yang dikeringkan. Beberapa warganet menilai snack tersebut terlalu kering karena tidak ada permen ataupun keripik kentang yang biasanya menjadi camilan favorit.

Berikut ini komen pro dan kontra dari netizen :