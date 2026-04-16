Cafe Sirih Hadir Lagi! Ciptakan Pengalaman Kuliner Istimewa dengan Nuansa Modern

JAKARTA – Cafe Sirih dengan bangga mengumumkan pembukaan kembali (re-opening) dengan wajah yang baru pada April 2026. Pembaharuan ini akan memberikan pengalaman bersantap yang istimewa dengan desain restoran yang fresh dan inviting, serta menu kuliner global yang baru dan inovatif.

Pengalaman Bersantap yang Istimewa

Cafe Sirih kini lebih segar, modern, dan nyaman dengan desain interior restoran yang sepenuhnya diperbaharui. Konsep baru ini bertujuan menciptakan tempat yang nyaman dan elegan yang memanjakan mata bagi pelanggan setia dan pelanggan baru untuk menikmati momen berharga.

“Dengan rasa syukur kepada Tuhan, saya Manny Mercado, sebagai General Manager Millennium Hotel Sirih Jakarta, dengan sangat senang dan bangga, pada hari ini meresmikan pembukaan kembali Cafe Sirih kami, setelah 6 bulan melakukan renovasi secara menyeluruh," ujar Manny Mercado, General Manager Millennium Hotel Sirih Jakarta.

Ia menambahkan, konsep baru yang dihadirkan adalah cafe yang modern, dengan tetap mempertahankan suasana Nusantara Indonesia. Pihaknya sangat yakin ini bisa memberikan pengalaman kuliner yang berbeda, baik cita rasa dan suasana baru.

"Saya yakin ke depannya, Cafe Sirih ini bisa menjadi tempat favorit, untuk berkumpul bersama keluarga, teman, maupun kolega yang datang ke Millennium Hotel Sirih Jakarta,” ucapnya.

Menu Global Unggulan Racikan Chef Berpengalaman