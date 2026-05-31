3 Kuliner Legendaris Surabaya Pilihan ShopeeFood yang Wajib Dicoba

JAKARTA – Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan deretan kuliner legendaris yang terus bertahan lintas generasi. Mulai dari bebek goreng, rawon, hingga sambal khasnya, sejumlah tempat makan di Kota Pahlawan selalu menjadi destinasi wajib bagi warga lokal maupun wisatawan.

Melihat antusiasme masyarakat terhadap kuliner khas Surabaya, ShopeeFood kembali menghadirkan program Kuliner Pilihan ShopeeFood edisi Surabaya bersama kreator konten kuliner Edo Novian yang terkenal dengan nama Koko Buncit. Program Kuliner Pilihan ShopeeFood sendiri telah hadir sejak 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku usaha kuliner (merchant) yang konsisten memberikan kualitas makanan dan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia Rizkyandi Ramadhan mengatakan, “Melalui program Kuliner Pilihan ShopeeFood, kami ingin mengapresiasi para merchant yang terus tumbuh bersama kami dan konsisten memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.”

“Kami juga berkolaborasi dengan para kreator konten kuliner untuk membantu mengangkat kisah para pelaku usaha lokal sekaligus merekomendasikan kuliner favorit mereka kepada masyarakat,” ujarnya.

Rizkyandi menambahkan bahwa pelanggan juga dapat menemukan rekomendasi merchant tersebut melalui fitur Foodies Pick di aplikasi ShopeeFood. Fitur ini membantu pelanggan menemukan berbagai pilihan restoran favorit dan rekomendasi kuliner terbaik di berbagai kota di Indonesia.

Dalam edisi kali ini, Koko Buncit mengunjungi sejumlah kuliner favorit warga Surabaya, mulai dari Bebek Palupi, Depot Bu Rudy, hingga Rawon Pak Pangat. Ketiganya dikenal tidak hanya karena cita rasa khasnya, tetapi juga karena konsistensinya menjaga kualitas selama bertahun-tahun.

Bebek Palupi, Favorit Pecinta Bebek Goreng di Surabaya