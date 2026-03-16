Cerita Runner-Up MasterChef Indonesia Season 13, Rela Jatuh Bangun hingga Jauh dari Anak

JAKARTA - Finalis MasterChef Indonesia Season 13, Bunga, keluar sebagai runner-up di musim ini. Meski belum membawa pulang gelar juara, Bunga mengaku bangga pada perjalanannya hingga babak grand final yang diakui penuh dengan tantangan, tekanan, dan pengorbanan besar.

Bunga menyebut perjuangannya selama mengikuti kompetisi memasak tersebut tidaklah mudah. Ia harus menjalani berbagai tantangan fisik dan mental, terlebih menahan rindu karena harus berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama.

“Perjuangan di MasterChef ini benar-benar luar biasa. Jatuh bangun, jauh dari keluarga, terus juga kita harus mempersiapkan mental, fisik, dan skill memasak itu benar-benar harus di-push to the limit. Nggak boleh masak biasa-biasa saja,” ujar Bunga.

Ia mengaku perjalanan di kompetisi ini juga menjadi pengalaman yang tak terlupakan dalam hidupnya. Soal tantangan tersulit selama kompetisi, Bunga mengakui marathon challenge adalah momen paling sulit.

“Yang paling memorable itu marathon. Waktunya sedikit, tapi harus beronde-ronde. Itu benar-benar me-pressure karena kita harus mengombinasikan beberapa elemen dalam satu dish,” jelasnya.