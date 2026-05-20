HOME WOMEN FOOD

Wisata Kuliner di Kota Lama Semarang, dari Tradisional hingga Konsep Modern

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |18:42 WIB
JAKARTA - Kawasan Kota Lama Semarang terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dan gaya hidup di Jawa Tengah. Selain dikenal lewat bangunan berarsitektur kolonial, kawasan ini kini juga menghadirkan berbagai tempat makan dengan konsep modern yang menyasar wisatawan dan anak muda.

Senior Vice President Marketing  Lifestyle Ismaya Group Anggun Melati menilai Semarang sekarang berkembang sangat pesat, bukan hanya sebagai kota bisnis tetapi juga lifestyle destination. Apalagi kawasan Kota Lama punya karakter yang sangat kuat historis, artistik, dan sekarang mulai menjadi pusat aktivitas anak muda maupun wisatawan.

"Kami merasa Semarang sudah siap untuk konsep dining experience yang lebih elevated, bukan hanya sekadar makan enak, tapi juga menikmati ambience, presentation, service, sampai pengalaman secara keseluruhan. Itu kenapa SKOLA hadir dengan konsep culinary art dan multi-sensory experience, supaya orang datang bukan cuma untuk makan, tapi untuk create memories juga," kata dia

Mengusung konsep modern Western-Asian fusion, sejumlah menu yang disajikan memadukan cita rasa lokal dan internasional dengan teknik memasak modern. Beberapa hidangan yang menjadi perhatian antara lain Smoked Seoul Tacos yang terinspirasi dari yukhoe Korea, Fire Kissed Aburi Pizza berbahan wagyu brisket, hingga Rendang on Crack(le) yang memadukan rendang dengan kerupuk rambak berukuran besar.

"Kami banyak menggunakan bahan baku lokal karena kami percaya kualitas ingredients Indonesia sebenarnya sangat luar biasa. Selain mendukung kualitas rasa, penggunaan bahan lokal juga menjadi cara kami untuk ikut mendukung ekosistem kuliner dan para pelaku industri lokal. Jadi bukan hanya soal memasak, tetapi juga bagaimana kami bisa membawa potensi bahan-bahan Indonesia ke dalam pengalaman dining yang lebih modern dan elevated," ucapnya.

