Kuliner Bali Modern Kian Populer, Perpaduan Rasa Lokal dan Teknik Internasional Jadi Tren

JAKARTA - Kuliner Bali kembali mendapat sorotan dengan hadirnya sentuhan baru di kawasan wisata Jimbaran. Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay menunjuk chef internasional Benjamin Halat sebagai Executive Chef.

Kehadiran Chef Benjamin disebut akan memperkuat eksplorasi makanan khas Bali dan penggunaan bahan lokal dalam berbagai sajian. Ia sebelumnya memiliki pengalaman bekerja di sejumlah restoran dan hotel di Eropa maupun Asia.

Kuliner Bali sendiri dikenal kaya akan rempah dan teknik memasak tradisional. Penggunaan bahan seperti serai, kunyit, bawang, cabai, hingga daun jeruk menjadi ciri khas dalam banyak masakan lokal, termasuk sate lilit, lawar, ayam betutu, hingga olahan seafood khas Jimbaran.

Chef Benjamin mengaku tertarik dengan kekayaan rasa dan bahan pangan lokal yang dimiliki Bali. Ia menyebut pengalaman kuliner di pulau tersebut menjadi salah satu daya tarik utama untuk mengembangkan menu baru yang tetap mempertahankan identitas lokal.

Sebelum bergabung di Bali, Benjamin diketahui pernah bekerja di sejumlah restoran di Jerman, Swiss, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain menghadirkan menu baru, pengembangan konsep makanan berkelanjutan juga disebut akan menjadi bagian dari program kuliner yang disiapkan ke depan.

Tren kuliner di Bali sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mengandalkan makanan tradisional, sejumlah restoran kini mulai menggabungkan teknik modern dengan bahan lokal untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

