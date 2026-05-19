Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kuliner Bali Modern Kian Populer, Perpaduan Rasa Lokal dan Teknik Internasional Jadi Tren

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |15:50 WIB
Kuliner Bali Modern Kian Populer, Perpaduan Rasa Lokal dan Teknik Internasional Jadi Tren
Kuliner Bali Modern Kian Populer, Perpaduan Rasa Lokal dan Teknik Internasional Jadi Tren (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuliner Bali kembali mendapat sorotan dengan hadirnya sentuhan baru di kawasan wisata Jimbaran. Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay menunjuk chef internasional Benjamin Halat sebagai Executive Chef.

Kehadiran Chef Benjamin disebut akan memperkuat eksplorasi makanan khas Bali dan penggunaan bahan lokal dalam berbagai sajian. Ia sebelumnya memiliki pengalaman bekerja di sejumlah restoran dan hotel di Eropa maupun Asia.

Kuliner Bali sendiri dikenal kaya akan rempah dan teknik memasak tradisional. Penggunaan bahan seperti serai, kunyit, bawang, cabai, hingga daun jeruk menjadi ciri khas dalam banyak masakan lokal, termasuk sate lilit, lawar, ayam betutu, hingga olahan seafood khas Jimbaran.

bali ayam betutu

Chef Benjamin mengaku tertarik dengan kekayaan rasa dan bahan pangan lokal yang dimiliki Bali. Ia menyebut pengalaman kuliner di pulau tersebut menjadi salah satu daya tarik utama untuk mengembangkan menu baru yang tetap mempertahankan identitas lokal.

Sebelum bergabung di Bali, Benjamin diketahui pernah bekerja di sejumlah restoran di Jerman, Swiss, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain menghadirkan menu baru, pengembangan konsep makanan berkelanjutan juga disebut akan menjadi bagian dari program kuliner yang disiapkan ke depan.

Tren kuliner di Bali sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mengandalkan makanan tradisional, sejumlah restoran kini mulai menggabungkan teknik modern dengan bahan lokal untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/298/3160544/menekraf-gbGJ_large.jpg
Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/298/2946910/segarnya-papaya-salad-asinan-ala-asian-fusion-untuk-rayakan-tahun-baru-5FNy96su68.jpg
Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/298/2933829/mengenal-filosofi-semar-mendem-kuliner-yang-mirip-dadar-gulung-skTGY7QByG.jpg
Mengenal Filosofi Semar Mendem, Kuliner yang Mirip Dadar Gulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/298/2926675/nikmati-sensasi-luxury-dining-personalisasi-di-lexus-feast-zero-waste-q5j4QjNEJQ.jpg
Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/298/2918218/resep-enak-gulai-tikungan-kuliner-jaksel-yang-dicicipi-oleh-ganjar-pranowo-capres-2024-TawqTQQJOo.jpg
Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906371/mengenal-nasi-ulam-menu-sarapan-khas-betawi-yang-kini-kian-langka-0Mw95GaSTm.jpg
Mengenal Nasi Ulam, Menu Sarapan Khas Betawi yang Kini Kian Langka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement