Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |12:05 WIB
Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal
Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif menyoroti pesatnya kuliner Indonesia yang makin mendunia di kancah global. Berbagai makanan hingga UMKM dari Tanah Air sukses menembus pasar dunia, dan salah satunya berkat sertifikasi halal yang menjadi acuan kuliner Indonesia.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengungkap Kemenparekraf terus mendukung kuliner dan brand Indonesia untuk go international. Sertifikasi halal untuk kuliner Indonesia ini juga menjadi tren di industri karena juga berkaitan dengan manfaat kesehatannya.

“Kuliner Indonesia bisa masuk pasar global berkat sertifikasi halalnya. Jadi halal itu sudah menjadi tren dunia untuk masalah kesehatannya,” ungkap Menteri Teuku Riefky dalam acara Sour Sally di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menteri Teuku Riefky mengatakan melesatnya brand kuliner Indonesia ini bisa digunakan sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antarnegara.

Terlebih Indonesia juga berhasil membawa tren makanan halal semakin dikenal di mancanegara dan juga digemari masyarakat.

“Jadi halal itu bukan masalah agamanya, ini sudah jadi tren dunia. Kementerian kami ini terus mendukung lahirnya brand Indonesia ke global,” tambahnya.

Menteri Teuku Riefky mengatakan mengedepankan sertifikasi halal pada brand kuliner Indonesia ini juga bisa menjadi strategi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/298/2946910/segarnya-papaya-salad-asinan-ala-asian-fusion-untuk-rayakan-tahun-baru-5FNy96su68.jpg
Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/298/2933829/mengenal-filosofi-semar-mendem-kuliner-yang-mirip-dadar-gulung-skTGY7QByG.jpg
Mengenal Filosofi Semar Mendem, Kuliner yang Mirip Dadar Gulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/298/2926675/nikmati-sensasi-luxury-dining-personalisasi-di-lexus-feast-zero-waste-q5j4QjNEJQ.jpg
Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/298/2918218/resep-enak-gulai-tikungan-kuliner-jaksel-yang-dicicipi-oleh-ganjar-pranowo-capres-2024-TawqTQQJOo.jpg
Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906371/mengenal-nasi-ulam-menu-sarapan-khas-betawi-yang-kini-kian-langka-0Mw95GaSTm.jpg
Mengenal Nasi Ulam, Menu Sarapan Khas Betawi yang Kini Kian Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/298/2905166/5-kuliner-khas-solo-yang-wajib-dicoba-ada-kesukaan-presiden-lho-SVcd1Gd8gr.jpg
5 Kuliner Khas Solo yang Wajib Dicoba, Ada Kesukaan Presiden Lho
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement