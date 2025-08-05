Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif menyoroti pesatnya kuliner Indonesia yang makin mendunia di kancah global. Berbagai makanan hingga UMKM dari Tanah Air sukses menembus pasar dunia, dan salah satunya berkat sertifikasi halal yang menjadi acuan kuliner Indonesia.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengungkap Kemenparekraf terus mendukung kuliner dan brand Indonesia untuk go international. Sertifikasi halal untuk kuliner Indonesia ini juga menjadi tren di industri karena juga berkaitan dengan manfaat kesehatannya.

“Kuliner Indonesia bisa masuk pasar global berkat sertifikasi halalnya. Jadi halal itu sudah menjadi tren dunia untuk masalah kesehatannya,” ungkap Menteri Teuku Riefky dalam acara Sour Sally di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menteri Teuku Riefky mengatakan melesatnya brand kuliner Indonesia ini bisa digunakan sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antarnegara.

Terlebih Indonesia juga berhasil membawa tren makanan halal semakin dikenal di mancanegara dan juga digemari masyarakat.

“Jadi halal itu bukan masalah agamanya, ini sudah jadi tren dunia. Kementerian kami ini terus mendukung lahirnya brand Indonesia ke global,” tambahnya.

Menteri Teuku Riefky mengatakan mengedepankan sertifikasi halal pada brand kuliner Indonesia ini juga bisa menjadi strategi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.