HOME WOMEN FASHION

Dilamar Justin Hubner, Harga Cincin Tunangan Jennifer Coppen Capai Rp500 Juta!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |10:06 WIB
Dilamar Justin Hubner, Harga Cincin Tunangan Jennifer Coppen Capai Rp500 Juta!
Dilamar Justin Hubner, Harga Cincin Tunangan Jennifer Coppen Capai Rp500 Juta! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Jennifer Coppen tengah berbahagia usai kabar pertunangannya dengan Justin Hubner. Jennifer resmi dilamar pesepak bola Timnas Indonesia ini dan ikut menggemparkan netizen.

Jennifer dilamar dengan cincin berlian yang mewah dan elegan yang melingkar cantik di jari manisnya. Cincin tersebut pun menjadi sorotan berkat keindahannya sebagai tanda cinta Justin Hubner kepada ibu satu anak ini yang akan melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Melansir Instagram @fashion__selebriti, cincin tunangan Jennifer Coppen ini merupakan keluaran brand Henri Daussi. Cincin tersebut begitu berkilau, bertahtahkan berlian yang membuatnya semakin terlihat glamor dan mewah.

Setiap detailnya juga menampilkan kilauan yang memukau dan memberikan kesan cantik serta spesial.

Cincin tersebut memiliki berlian berukuran besar di bagian tengah dengan bentuk kotak yang memikat. Kilauannya memberikan kesan elegan dan mewah sebagai cincin pertunangan Jennifer dan Justin Hubner.

Halaman:
1 2
      
