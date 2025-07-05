Potret Kamari Wassink, Anak Jennifer Copper Potong Rambut, Netizen: Lucu Amat!

JAKARTA - Putri Jennifer Coppen, Kamari Sky Wassink selalu menyita perhatian netizen. Belum lama ini, Kamari terlihat menggemaskan dengan rambut barunya.

Momen itu diunggah Jennifer di akun Instagram-nya, @jennifercoppenreal. Terlihat rambut Kamari yang blonde kini memiliki penampilan baru yang lucu.

“New hair new me,” tulis Jennifer, Sabtu (5/7/2025).

Rambut Kamari yang ikal kini terlihat berponi dan lebih rapi. Bocah dua tahun ini juga terlihat menggemaskan dengan pose lucunya.

Bagian bawah rambut Kamari juga dipangkas rapi sehingga terlihat lebih fresh dan menggemaskan. Gaya Kamari juga sukses bikin warganet kesemsem dengan putri Jennifer dan mendiang Dali Wassink.