Potret Cantik Jennifer Coppen saat perkenalan Justin Hubner di Klub Fortuna Sittard

JAKARTA – Potret cantik Jennifer Coppen saat perkenalan Justin Hubner di klub Fortuna Sittard. Kehadiran Jennifer Coppen di tengah momen penting sang kekasih, Justin Hubner, sukses mencuri perhatian publik.

Aktris muda berbakat itu terlihat mendampingi Hubner saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Klub Fortuna Sittard, klub asal Belanda yang berlaga di Eredivisie. Tak hanya memberikan dukungan moral, penampilan Jennifer yang menawan juga menjadi sorotan tersendiri di tengah suasana hangat perkenalan tersebut.

Justin Hubner kini resmi bergabung dengan Fortuna Sittard, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, yang merupakan salah satu tim kuat di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Dalam acara perkenalan yang digelar baru-baru ini, Hubner tampil percaya diri menyambut petualangan barunya di Eropa. Sebelumnya, nama Justin telah dikenal luas sebagai pemain naturalisasi Indonesia yang sempat membela Timnas U-20 dan U-23, serta bermain di Wolverhampton Wanderers U-21.



Di momen penting tersebut, Jennifer Coppen tampak hadir mendampingi sang kekasih. Aktris kelahiran 20 Juli 2001 itu tak hanya tampil sebagai pendamping, namun juga menunjukkan dukungan penuh untuk karier sepak bola Justin. Dengan senyum manis dan gestur penuh perhatian, kehadiran Jennifer menambah kesan hangat dalam acara tersebut.



Yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah penampilan Jennifer Coppen. Ia tampil stylish namun tetap simpel dengan outfit bernuansa netral yang elegan. Rambutnya yang tergerai natural dan riasan minimalis semakin menonjolkan kecantikannya. Banyak yang memuji bahwa Jennifer tampil effortless namun tetap memukau di hadapan keluarga justin hubner dan dihadapan publik internasional.

Outfit Simpel Bernuansa Netral Jadi Andalan Jennifer Coppen



Jennifer Coppen tampil stylish saat mendampingi Justin Hubner di momen perkenalannya bersama Fortuna Sittard. Ia memilih outfit kasual bernuansa netral yang tetap terlihat mewah dan elegan.

Aktris muda ini memadukan atasan hitam dengan celana putih, dilengkapi ikat pinggang yang senada. Gayanya makin lengkap dengan heels berwarna campuran antara putih dan coklat serta tas berwarna hitam yang cocok dengan keseluruhan look.