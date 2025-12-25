4 Potret Lawas Aura Kasih yang Cantiknya Kebangetan dengan Pipi Tembem

JAKARTA - Empat potret lawas Aura Kasih yang cantiknya kebangetan dengan pipi tembem. Nama Aura Kasih kini dikaitkan dengan penyebab perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Pasalnya, Lisa Mariana yang muncul dan mengaku pernah menjadi simpanan Ridwan Kamil beberapa waktu lalu justru tidak masuk dalam isi gugatan cerai yang diajukan Atalia.

Kini, nama yang menjadi sorotan justru Aura Kasih. Terlebih, ada beberapa hal yang menjadi bukti cocoklogi yang dilakukan oleh warganet. Kompilasi foto-foto dan unggahan story yang dibagikan Aura Kasih di akun Instagram pribadinya diduga sebagai kode adanya hubungan dengan Ridwan Kamil.

Keduanya diduga sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023. Spekulasi itu mencuat setelah foto keduanya yang disebut tengah liburan bersama ke Italia tersebar di media sosial. Akun Instagram @gosip_danu tampak membagikan potret kebersamaan keduanya di depan sebuah restoran di Italia.

Namun jauh sebelum isu tersebut mencuat, Aura Kasih memang sudah dikenal luas sebagai penyanyi asal Bandung. Lewat lagu hits Mari Bercinta, suara merdu Aura Kasih sudah tak asing lagi di telinga para penggemarnya.

Berikut potret lawas Aura Kasih saat awal merintis karier di dunia musik Tanah Air:

Foto dengan poni