Viral Suraj Chavan, Sosok Pria Tertampan di India yang Disebut Mirip Justin Bieber

JAKARTA – Viral Suraj Chavan, sosok pria tertampan di India yang disebut mirip Justin Bieber. Suraj Chavan kembali menjadi sorotan, kali ini setelah media Barat mengklaim bahwa ia terpilih sebagai “pria paling tampan” di India, menyusul julukan “Justin Bieber-nya India” di media sosial.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang sensasi viral ini.

Mengapa Suraj Chavan disebut sebagai “Justin Bieber-nya India”?

Melansir laman Mint, Suraj Chavan dijuluki “Justin Bieber-nya India” di media sosial karena gaya rambutnya yang sering disamakan dengan gaya penyanyi Kanada, Justin Bieber, pada awal tahun 2010-an.

Apakah Suraj Chavan benar-benar “pria paling tampan”?

Klaim tersebut ditandai sebagai tidak benar oleh pengguna di X melalui Catatan Komunitas. Tidak ada laporan terverifikasi yang mengonfirmasi Suraj Chavan sebagai pria paling tampan di India. India juga tidak memiliki sistem pemungutan suara “pria paling tampan” yang resmi atau diakui secara nasional, dan jajak pendapat semacam itu belum pernah dilakukan. Akibatnya, pernyataan yang menyiratkan ketenaran di seluruh negeri dianggap menyesatkan.

Salah satu pengguna media sosial berkata, “Justin, kami minta maaf padamu.” Pengguna lain berkomentar, “Pergi ke India agar mereka bisa menyebutku orang India paling tampan yang berpenampilan seperti orang Meksiko.” “Apakah ini sindiran?” tanya seorang pengguna.

Siapakah Suraj Chavan?

Berasal dari taluka Baramati di Distrik Pune dan lahir pada tahun 1994, Suraj Chavan dibesarkan di Modhave, sebuah desa kecil di Baramati. Kehidupan awal Suraj ditandai dengan kesulitan. Menjadi yatim piatu di usia muda, ia memikul tanggung jawab untuk menghidupi lima saudara perempuannya.

Kehilangan ayahnya akibat kanker dan ibunya karena sakit semakin memperparah kondisi keluarga. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah kelas 8 dan mulai mencari nafkah sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar ₹300 per hari, menurut sejumlah laporan media.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)