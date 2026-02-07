Profil dan Potret Cantik Namira Adjani, Anak Alya Rohali Pencetak Rekor MURI sebagai Perempuan Termuda Six Star Finisher

JAKARTA – Nama Namira Adjani Ramadina tengah mencuri perhatian publik, khususnya di kalangan pencinta olahraga lari dan generasi muda Indonesia. Putri aktris dan presenter senior Alya Rohali ini sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Namira meraih penghargaan tersebut setelah berhasil menyelesaikan World Marathon Majors (WMM), sebuah rangkaian maraton paling bergengsi di dunia. Ajang ini mencakup enam lomba maraton internasional yang digelar di kota-kota besar, yakni Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, dan New York.

Keberhasilan tersebut menjadikan Namira sebagai perempuan termuda di Indonesia yang menyandang gelar Six Star Finisher, sekaligus salah satu pelari termuda di dunia yang mampu menuntaskan seluruh seri maraton elite tersebut. Medali Six Star Finisher pun menjadi simbol atas konsistensi, ketahanan fisik, dan dedikasi luar biasa yang ia tunjukkan.

Profil Singkat Namira Adjani, Putri Sulung Alya Rohali

Namira Adjani Ramadina, yang akrab disapa Jani, lahir di Jakarta pada 8 Desember 1999. Ia merupakan anak sulung Alya Rohali dari pernikahan pertamanya dengan Eri Surya Kelana. Meski orang tuanya telah berpisah, Namira tumbuh sebagai pribadi mandiri, hangat, dan berprestasi.

Sebagai anak dari sosok publik figur ternama, Namira tak hanya dikenal karena latar belakang keluarganya, tetapi juga karena pencapaian akademik dan nonakademiknya. Prestasinya bahkan disebut menjadi inspirasi bagi kedua adiknya.

Adik keduanya, Diarra Annisa Rachbini, diketahui telah diterima di Universitas Indonesia, mengikuti jejak sang kakak dalam dunia pendidikan. Sementara itu, sang adik bungsu Savannah Nadja Rachbini, yang kini berusia 14 tahun dan bersekolah di SMA Labschool Kebayoran, mulai menarik perhatian publik melalui jalur nonakademik setelah terpilih sebagai finalis Gadis Sampul 2025.

Prestasi Namira Adjani tidak hanya mengharumkan nama keluarga, tetapi juga menjadi bukti bahwa perempuan muda Indonesia mampu bersaing dan mencetak sejarah di panggung olahraga dunia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)