Aura Kasih Tenteng Tas Hermes Rp700 Juta, Netizen: Itu Duit Rakyat!

JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih masih menjadi sorotan usai namanya diduga menjadi simpanan politisi Ridwan Kamil. Di tengah rumor tersebut, penampilan hingga gaya busana wanita asal Bandung, Jawa Barat, itu pun tak lepas dari perhatian netizen.

Pelantun Mari Bercinta itu kerap tampil modis di setiap kesempatan. Ia pun terlihat menenteng tas mewah keluaran Hermès yang fashionable.

Melansir Instagram @hermes.selebriti, Aura tampak menenteng tas Hermès seri Birkin 25 In and Out Biscuit Swift Leather. Tas tersebut terlihat elegan dan memukau dengan warna cokelat serta detail hardware di bagian tengahnya.

Tas ini terlihat ikonik dan timeless, khas seri Birkin yang elegan. Berbahan kulit dengan warna earth tone, tas Hermès milik Aura Kasih ini menghadirkan nuansa simpel namun tetap memukau.

Dalam postingan tersebut, Aura menenteng tas mewah itu dengan setelan outfit yang simpel. Gayanya pun menyatu dengan tas mewah yang dikenakannya.

Tak tanggung-tanggung, tas Hermès seri Birkin ini dikenal memiliki harga selangit dan begitu eksklusif. Tas milik Aura Kasih itu dibanderol seharga USD 44.500 atau setara Rp734 juta.

Aura Kasih sendiri kerap memposting gaya outfit hingga berbagai aksesori dan tas mewah di Instagram. Potret dirinya saat bepergian ke luar negeri juga sering dibagikannya.