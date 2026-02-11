Dokter Tirta Kritik Keras Klarifikasi Mohan, Dinilai Wajarkan Pelecehan Seksual

JAKARTA – Dokter Tirta ikut menanggapi tudingan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh figur publik Mohan Hazian. Dalam cuitannya di akun X @tirta_cipeng, dr. Tirta menyebut bahwa apa yang ia lihat dari klarifikasi Mohan terasa “mewajarkan” perilaku pelecehan seksual.

“Ngac*ngan itu wajar, tapi ada otak bagian prefrontal buat ngontrol sehingga tidak memaksa orang buat ken**. Sebagai orang yang mengenal sampean di skena brand lokal, jujur klarifikasi ente ngeselin. Circlenya juga mengecewakan. Terkesan mewajarkan,” tulisnya di X.

Komentar dr. Tirta tersebut dinilai menganggap klarifikasi Mohan tidak memadai untuk menanggapi isu serius yang beredar di media sosial. Diketahui, isu ini bermula dari unggahan di media sosial X yang viral dan mengaitkan Mohan dengan dugaan pelecehan seksual.

Mohan kemudian mengeluarkan pernyataan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di media sosial, tetapi tidak secara langsung meminta maaf kepada terduga korban.

Tuduhan Pelecehan Seksual

Mohan juga secara tegas membantah tuduhan pemerkosaan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan pemerkosa dan tidak pernah melakukan tindakan tersebut.