Siapa Mohan Hazian yang Namanya Tiba-Tiba Viral di X? Ini Profil Lengkapnya

JAKARTA – Nama Mohan Hazian mendadak ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di X (Twitter) dan Instagram. Banyak warganet penasaran dan mencari tahu siapa Mohan Hazian serta latar belakang sosok yang kini viral tersebut.

Mohan Hazian sebenarnya bukan nama baru di dunia street fashion lokal. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus sosok penting di balik brand fashion lokal Thanksinsomnia, yang memiliki basis penggemar kuat, khususnya di kalangan anak muda.

Profil Mohan Hazian

Mohan Hazian merupakan figur yang cukup berpengaruh di industri streetwear Indonesia. Ia adalah pendiri dan penggerak utama Thanksinsomnia, brand lokal yang tumbuh dari skala kecil hingga menjadi salah satu label streetwear dengan identitas kuat.

Mohan lahir di Lampung dan merantau ke Jakarta sejak usia remaja. Ia berasal dari latar belakang keluarga sederhana, bukan dari keluarga pengusaha besar.

Dalam berbagai wawancara dan konten media sosial, Mohan kerap membagikan kisah perjuangannya. Ia pernah menjalani berbagai pekerjaan serabutan, mulai dari bekerja di toko, konveksi, hingga distribusi produk, sebelum akhirnya fokus membangun bisnis di industri kreatif.

Merintis Brand Thanksinsomnia dari Nol