HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret 4 Anggota No Na, Girl Group Baru Indonesia dari 88rising

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |14:50 WIB
Profil dan Potret 4 Anggota No Na, Girl Group Baru Indonesia dari 88rising
Profil dan Potret 4 Anggota No Na, Girl Group Baru Indonesia dari 88rising (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTANo Na menjadi girl group terbaru asal Indonesia yang berada di bawah naungan 88rising, label musik internasional berbasis di Amerika Serikat. Label ini dikenal luas berkat artis-artis Asia seperti Rich Brian, NIKI, hingga Stephanie Poetri.

Kehadiran No Na pertama kali diperkenalkan lewat unggahan teaser di akun media sosial resmi mereka pada 29 April 2025. Video tersebut menampilkan nuansa khas Indonesia melalui visual alam, mulai dari pantai, laut, kapal berlayar, hingga lanskap terbuka yang menenangkan.

Teaser itu dipadukan dengan alunan gamelan yang perlahan berubah menjadi musik modern bernuansa energik. Keempat anggota No Na tampil serasi mengenakan busana berwarna ungu, biru, merah muda, dan hijau. Beberapa adegan memperlihatkan mereka berdiri di tepi pantai, menciptakan kesan alami dan harmonis.

No Na terdiri dari empat perempuan muda asal Indonesia yang telah menjalani masa pelatihan intensif bersama 88rising selama beberapa tahun. Mereka adalah Baila Fauri, Esther Geraldine, Shazfa Adesya, dan Christy Gardena, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi.

No Na Transjakarta

1. Baila Fauri

Halaman:
1 2 3
      
