Profil dan Potret Cantik Ratu Rizky Nabila, Istri Kedua Pesulap Merah

JAKARTA – Nama Ratu Rizky Nabila tengah menjadi sorotan publik setelah Pesulap Merah, Marcel Radhival, mengungkap bahwa dirinya memiliki istri kedua. Pengakuan tersebut langsung viral dan ramai dibicarakan di media sosial.

Ratu Rizky Nabila diketahui telah menjalani kehidupan poligami sejak tahun 2022 bersama Pesulap Merah. Fakta ini mencuat ke publik di tengah kabar duka meninggalnya istri pertama Marcel, Tika Mega Lestari, pada akhir Januari lalu.

Profil Ratu Rizky Nabila

Ratu Rizky Nabila merupakan figur publik Indonesia yang dikenal sebagai selebgram, penyanyi, model, dan aktris. Ia mulai meniti karier di dunia hiburan sejak pertengahan tahun 2010-an.

Selain aktif di dunia hiburan, Ratu juga dikenal sebagai pengusaha, terutama di bidang fashion dan kuliner online. Usianya diperkirakan sekitar 31 tahun, dan hingga kini ia masih aktif berkarya di industri musik dan hiburan Tanah Air.