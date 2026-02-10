Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Ratu Rizky Nabila, Istri Kedua Pesulap Merah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:14 WIB
Profil dan Potret Cantik Ratu Rizky Nabila, Istri Kedua Pesulap Merah
Profil dan Potret Cantik Ratu Rizky Nabila, Istri Kedua Pesulap Merah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Ratu Rizky Nabila tengah menjadi sorotan publik setelah Pesulap Merah, Marcel Radhival, mengungkap bahwa dirinya memiliki istri kedua. Pengakuan tersebut langsung viral dan ramai dibicarakan di media sosial.

Ratu Rizky Nabila diketahui telah menjalani kehidupan poligami sejak tahun 2022 bersama Pesulap Merah. Fakta ini mencuat ke publik di tengah kabar duka meninggalnya istri pertama Marcel, Tika Mega Lestari, pada akhir Januari lalu.

ratu rizky

Profil Ratu Rizky Nabila

Ratu Rizky Nabila merupakan figur publik Indonesia yang dikenal sebagai selebgram, penyanyi, model, dan aktris. Ia mulai meniti karier di dunia hiburan sejak pertengahan tahun 2010-an.

Selain aktif di dunia hiburan, Ratu juga dikenal sebagai pengusaha, terutama di bidang fashion dan kuliner online. Usianya diperkirakan sekitar 31 tahun, dan hingga kini ia masih aktif berkarya di industri musik dan hiburan Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/611/3196703/lily-Pxcf_large.jpg
Potret Cantik Lily May Herdman, Putri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang Bikin Netizen Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/612/3194303/ibrahim-z9NA_large.jpg
Profil dan Biodata Ibrahim Risyad, Suami Salshabilla Adriani yang Viral usai Tak Izinkan Istri Jadi IRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/629/3171647/nepo_baby-mAzF_large.jpg
5 Artis Wanita yang Dijuluki Nepo Baby
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165348/marshella-OrxK_large.jpg
Profil Marshella Aprilia, Mantan Pacar Pertama Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/612/3091909/siapa_saja_anak_sherly_tjoanda_dan_benny_laos_ini_profilnya-2ehI_large.jpg
Siapa Saja Anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos? Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/612/3004573/profil-komang-ayu-cahya-dewi-pebulu-tangkis-yang-bawa-indonesia-ke-final-piala-uber-2024-PYB1h13PHJ.jpg
Profil Komang Ayu Cahya Dewi, Pebulu Tangkis yang Bawa Indonesia ke Final Piala Uber 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement