5 Tips Berpuasa Ramadhan untuk Penderita Diabetes

JAKARTA - Bulan Ramadhan merupakan waktu yang penuh berkah dan sangat dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ibadah, puasa juga menjadi momen untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri.

Namun, bagi penderita diabetes, menjalankan ibadah puasa bisa menjadi tantangan tersendiri. Perubahan jadwal makan, waktu minum obat, serta durasi tidak makan dan minum yang cukup panjang dapat memengaruhi kadar gula darah.

Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti hipoglikemia atau hiperglikemia. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu mempersiapkan diri dengan matang dan memahami cara berpuasa yang aman agar tetap sehat selama bulan Ramadhan.

Berikut lima tips penting yang dapat membantu penderita diabetes menjalankan puasa dengan lebih nyaman dan terkendali, dikutip Healthxchange, Senin (9/2/2026).

1. Konsultasi dengan Dokter Sebelum Puasa

Sebelum memutuskan untuk berpuasa, penderita diabetes sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi tubuh memungkinkan untuk berpuasa serta menyesuaikan dosis obat atau insulin agar tetap aman selama Ramadhan.

2. Jangan Lewatkan Sahur

Sahur berperan penting dalam menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Pilih makanan bergizi seimbang dengan karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Hindari makanan tinggi gula agar kadar gula darah tidak naik secara drastis.