Latihan Angkat Beban Bisa Cegah Osteoporosis pada Perempuan, Ini Faktanya

JAKARTA - Banyak perempuan masih menganggap latihan angkat beban hanya penting untuk membentuk otot atau identik dengan olahraga laki-laki. Padahal, latihan beban justru sangat dianjurkan bagi perempuan karena dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis sejak dini.

Hal itu dijelaskan oleh perawat sekaligus kreator edukasi kesehatan di media sosial X @afrkml. Menurut Rizal, perempuan justru lebih membutuhkan latihan beban, terutama setelah menopause.

“Terutama buat cewek-cewek nih, kalian tuh yang paling butuh angkat beban dibanding cowo-cowo sebenarnya karena risiko osteoporosis tuh tingginya ada pada wanita,” tulis Rizal dalam utasnya.

Manfaat Latihan Angkat Beban

Ia menjelaskan bahwa latihan beban dapat merangsang proses pembentukan tulang dan membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah keropos. Ia juga menjelaskan bahwa tulang manusia sebenarnya aktif melakukan regenerasi setiap hari.

Dalam proses tersebut terdapat sel yang bertugas mengikis jaringan tulang lama, yakni osteoklas, dan sel pembentuk jaringan tulang baru yang disebut osteoblas. Sel ini akan bekerja secara maksimal ketika seseorang berada di bawah usia 30 tahun.