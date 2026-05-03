Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Perempuan Lebih Rentan Alami Osteoporosis?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |10:25 WIB
Mitos atau Fakta: Perempuan Lebih Rentan Alami Osteoporosis?
Mitos atau Fakta: Perempuan Lebih Rentan Alami Osteoporosis? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seringkali beredar informasi soal perempuan yang lebih rentan osteoporosis dibandingkan laki-laki. Ternyata informasi itu bukan sekadar mitos, namun fakta yang erat hubungannya dengan perubahan hormon.

Hal tersebut disampaikan oleh Hospitalist Siloam Hospitals Mampang, dr. Uli Asri Sihotang. Seusai acara edukasi kesehatan ortopedi dan sport medicine bagi masyarakat, dr. Uli menjelaskan bahwa perempuan di bawah usia 50 tahun sebenarnya masih memiliki tulang yang cukup kuat.

Namun setelah menopause, hormon estrogen menurun dan tidak lagi membantu penyerapan kalsium ke tulang. Itulah yang membuat risiko osteoporosis meningkat.

“Kalau perempuan di bawah usia 50 tahun, sebenarnya tulangnya masih cukup kuat. Tapi setelah menopause, ketika sudah tidak menstruasi, hormon estrogen menurun dan tidak lagi membantu penyerapan kalsium ke tulang. Itu yang membuat risiko osteoporosis meningkat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini membuat perempuan di atas 50 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami pengeroposan tulang dibandingkan usia yang lebih muda. Untuk itu, dr. Uli menekankan pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak usia muda untuk mencegah osteoporosis.

Cara Mencegah Osteoporosis

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mencukupi asupan kalsium.

“Dari dulu kita kenal istilah ‘menabung kalsium’, misalnya dengan konsumsi susu atau makanan tinggi kalsium. Itu tetap penting,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178603/osteoporosis-5Y4t_large.jpg
Ini Dia Penyebab Osteoporosis di Usia 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/02/481/2604442/7-ciri-ciri-osteoporosis-dan-penyebabnya-sering-tidak-disadari-DQ1qkhLFBs.jpg
7 Ciri-Ciri Osteoporosis dan Penyebabnya, Sering Tidak Disadari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/11/612/2545921/pahami-6-cara-mudah-cegah-osteoporosis-sqqCMQSAsQ.jpg
Pahami 6 Cara Mudah Cegah Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/612/2490626/cegah-osteoporosis-begini-3-tips-jaga-kesehatan-tulang-3BuVSGR9Kl.jpg
Cegah Osteoporosis, Begini 3 Tips Jaga Kesehatan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/09/481/2483726/wanita-lebih-berisiko-terkena-osteoporosis-dokter-ungkap-penyebabnya-n95jyHMV5T.jpg
Wanita Lebih Berisiko Terkena Osteoporosis, Dokter Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/08/612/2483355/mengenal-osteoporosis-si-silent-killer-yang-menyerang-dewasa-dan-lansia-p5E5QzR6k0.jpg
Mengenal Osteoporosis si Silent Killer yang Menyerang Dewasa dan Lansia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement