Maia Estianty Spill Rutinitas Barunya Sejak Jadi Oma Baby Soleil

JAKARTA - Kehadiran cucu pertama membawa kebahagiaan tersendiri bagi Maia Estianty. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, Maia membagikan cerita hangat tentang perubahan rutinitas sehari-harinya sejak menjadi oma dari Baby Soleil Zephora Ghazali.

Dalam unggahannya, Maia membagikan momen saat menggendong cucu pertamanya, Soleil Zephora Ghazali.

Dalam caption unggahannya, Maia mengungkapkan rasa haru dan bahagia sejak menjadi seorang nenek.

“Euphoria jadi Oma.. Dari sejak kamu lahir semua terasa lebih hangat, hati terasa lebih lembut,” tulis Maia.

Maia mengaku kehadiran Baby Soso membawa perubahan besar dalam kesehariannya. Bahkan, tangisan dan senyum kecil sang cucu disebut mampu membuat hatinya kembali berdebar seperti jatuh cinta untuk pertama kali.