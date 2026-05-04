Maia Estianty Bocorkan Nama Anak Alyssa dan Al Ghazali, Inisialnya S

JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty membocorkan inisial nama anak Alyssa Daguise dan Al Ghazali. Menurut Maia, nama cucu pertamanya ini berinisial huruf S.

"Baby S-nya Alyssa dan Al, tunggu Oma pulang ya," tulis Maia di Instagramnya.

Sebagaimana diketahui, Maia dan Irwan Mussry tengah mendampingi El Rumi dan Syifa Hadju di Bali. Pengantin baru ini menggelar pesta pernikahan di Bali dengan mengundang kerabat dekat.

El dan Syifa menggelar resepsi pernikahan di Bali tanpa didampingi Ahmad Dhani. Dalam pernyataannya, Ahmad Dhani lebih memilih tetap di Jakarta menunggu kelahiran cucu pertamanya.