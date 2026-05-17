Bahaya Virus Mengancam si Kecil, Moms Wajib Lakukan Hal Ini!

JAKARTA - Sehabis bepergian atau berlibur bersama si Kecil, sering kali tanpa sadar anak terpapar debu, sentuhan dengan benda asing, atau bahkan kehujanan. Kondisi tubuh anak-anak lebih rentan terinfeksi virus atau bakteri. Apalagi kini banyak penyakit yang menyerang anak-anak lewat virus, seperti ISPA, cacar air, campak, hingga Hantavirus.

Moms jangan lengah dengan situasi seperti ini. Waspada bahwa virus dan bakteri akan selalu mengancam kesehatan si Kecil. Untuk itu, agar si Kecil tetap ceria dan sehat, Moms wajib melindungi buah hati dengan beberapa tips di bawah ini:

1. Batasi Kontak dengan Orang Sakit

Saat di rumah ada anggota keluarga yang sakit, Moms perlu waspada agar si Kecil tak tertular. Pakai masker dan kurangi kontak dengan anak. Jika harus pergi ke luar rumah, pakaikan masker pada anak agar tak terpapar virus dari lingkungan di luar rumah.

2. Imunisasi Rutin dan Konsumsi Vitamin

Jangan sampai terlewat jadwal imunisasi atau vaksinasi untuk si Kecil. Upaya preventif ini mampu melindungi buah hati dari paparan virus. Selain itu, memberikan vitamin juga jadi cara memperkuat kekebalan tubuh, sehingga si Kecil tetap aktif dalam bermain.

3. Biasakan Cuci Tangan

Kebiasaan mencuci tangan harus diterapkan dalam sehari-hari. Dilansir dari situs Kemenkes, Ada sekitar 80 persen penyakit menular ternyata menyebar melalui sentuhan tangan. Jadi mulai sekarang, ajak buah hati rutin cuci tangan dengan sabun agar terlindung dari beragam jenis virus.

4. Asupan Makanan Bergizi