Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bukan Sekadar Panjang Umur, Ini Cara Lansia Tetap Aktif di Usia Senja

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |17:05 WIB
Bukan Sekadar Panjang Umur, Ini Cara Lansia Tetap Aktif di Usia Senja
Cara lansia tetap aktif di usia senja. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMASUKI usia lanjut, banyak orang atau lansia kerap hanya berfokus pada harapan untuk hidup lebih panjang. Padahal, kualitas hidup di masa senja jauh lebih penting dibanding sekadar menambah usia.

Para lansia justru disarankan untuk tetap aktif secara fisik, mental, dan sosial agar tubuh tetap bugar, pikiran terjaga, serta risiko berbagai penyakit dapat diminimalkan. Dengan menjalani gaya hidup yang aktif dan seimbang, usia lanjut dapat tetap menjadi fase kehidupan yang produktif dan bermakna.

lansia

1. Tak Hanya Fokus Hidup Lebih Lama

Lansia kini tak hanya fokus untuk hidup lebih lama. Kini, lansia juga sudah mulai sadar pentingnya kualitas hidup di masa tua.

Banyak lansia kini mulai fokus menjaga tubuh tetap aktif, mandiri, dan produktif seiring bertambahnya usia. Hal ini juga tentunya mendukung gaya hidup sehat lansia. Konsep ini dikenal sebagai active aging atau penuaan aktif. Lansia tetap bisa menjalani hidup yang sehat, aktif, dan berkualitas.

Berbagai hal yang dapat dilakukan di antaranya dengan aktivitas fisik, nutrisi yang tepat, kesehatan mental, hingga pendampingan medis berkelanjutan. Karena itu kini banyak layanan kesehatan lansia yang tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga menjaga mobilitas sehari-hari.

Gerontologist & Aging Specialist, dr. Amelia Mulia, MAMG, dr. Amelia Mulia, MAMG menjelaskan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kebugaran lansia usia 55-75 tahun. Usia tersebut mulai mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, hingga risiko masalah sendi dan tulang.

Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan. Di antanyara, ada kekuatan, latihan mobilitas, latihan keseimbangan, hingga edukasi nutrisi yang tepat.

"Kebugaran lansia usia 55+ hingga 75+ dapat  didujung dengan berbagai program seperti strength training, mobility, balance, cognitive training, serta edukasi nutrisi yang tepat," ujar dr. Amelia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan Lanjut Usia Lansia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/482/3215438/lansia_olahraga-XDsg_large.jpg
Sehat di Usia Senja, Ini Olahraga yang Aman dan Direkomendasikan untuk Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/298/3212072/lansia-mTR2_large.jpg
7 Makanan Sehat yang Bantu Lansia Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181861/wamenkes-3gI8_large.jpg
Cek Kesehatan Lansia, Wamenkes: Cegah Timbulnya Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/611/3015093/3-perawatan-kulit-wajib-bagi-lansia-awas-kulit-kering-yctMxXRS5J.jpg
3 Perawatan Kulit Wajib bagi Lansia, Awas Kulit Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2953399/kurang-aktivitas-jadi-tantangan-yang-dialami-para-lansia-di-jakarta-pusat-5xqfCLdGbC.jpg
Kurang Aktivitas Jadi Tantangan yang Dialami Para Lansia di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2953395/masyarakat-sambut-baik-program-lansia-bahagia-ganjar-mahfud-bgrzUmrVdv.jpg
Masyarakat Sambut Baik Program Lansia Bahagia Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement