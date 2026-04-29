Sehat di Usia Senja, Ini Olahraga yang Aman dan Direkomendasikan untuk Lansia

MEMASUKI usia senja, menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang semakin penting. Utamanya untuk mempertahankan kekuatan otot dan keseimbangan.

Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi alami yang dapat meningkatkan risiko jatuh maupun cedera. Karena itu, pemilihan olahraga yang tepat menjadi kunci agar lansia tetap aktif, sehat, dan mandiri dalam beraktivitas sehari-hari.

Berbagai jenis olahraga ringan yang aman kini banyak direkomendasikan untuk membantu menjaga kebugaran tanpa membebani kondisi fisik. Apa saja olahraga itu?

1. Menguatkan Otot

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone menjelaskan bahwa di tengah tren media sosial yang semakin banyak mendorong latihan penguatan otot. Hal tersebut sebenarnya merupakan langkah yang baik, terutama bagi lansia.

Seiring bertambahnya usia, kualitas otot manusia akan mengalami penurunan, kondisi yang dikenal sebagai Sarcopenia. Kondisi ini membuat kekuatan dan kelenturan otot tidak lagi seperti saat masih muda.

Meski demikian, kondisi ini justru perlu dilatih secara konsisten. Pembentukan otot pada usia lanjut memang lebih menantang dibandingkan usia muda karena membutuhkan waktu dan ketekunan.

Oleh karena itu, fokus utama olahraga bagi lansia adalah memperkuat otot sekaligus menjaga keseimbangan tubuh. Hal ini mengingat risiko jatuh pada usia lanjut dapat berdampak serius dan menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan.

“Kalau kita ngeliat social media makin banyak belakangan yang menggalakkan untuk menguatkan otot. Jadi memang itu sebetulnya sesuatu yang baik. Pada saat kita sudah beranjak usia tua, kualitas dari otot kita menurun. Pernah denger istilah sarcopenia, jadi kekuatan otot itu tidak sekuat dulu dan tidak selentur seperti waktu masih muda,” ujar dr. Aldo dalam program Morning Zone.

“Tapi justru itu yang harus dilatih jadi untuk membangun otot di orang tua itu lebih sulit daripada kita yang masih muda, butuh waktu dan kegigihan untuk melatih. Jadi kalau untuk orang tua memang lebih difokuskan untuk menguatkan otot dan menjaga keseimbangan karena ya bahaya. Misalnya, orang tua gampang terjatuh dan kalau terjatuh banyak sekali komplikasinya,” lanjutnya.