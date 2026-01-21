Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Cantik Lily May Herdman, Putri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang Bikin Netizen Kepincut

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |19:05 WIB
Potret Cantik Lily May Herdman, Putri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang Bikin Netizen Kepincut
Potret Cantik Lily May Herdman, Putri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang Bikin Netizen Kepincut (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAPotret cantik Lily May Herdman, putri pelatih Timnas Indonesia John Herdman, mendadak mencuri perhatian publik. Momen perkenalan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia justru menghadirkan fenomena tak terduga, ketika sosok Lily May Herdman ramai diperbincangkan netizen dan viral di media sosial, khususnya TikTok dan Instagram.

Lily May Herdman hadir dalam acara perkenalan resmi pelatih Timnas Indonesia yang digelar PSSI di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Meski tidak memiliki peran formal dalam agenda tersebut, kehadiran Lily Herdman justru sukses menyita perhatian para tamu undangan, pemain Timnas Indonesia, hingga warganet yang menyaksikan cuplikan acara di media sosial.

potret lily

Pesona Lily May Herdman di Acara PSSI

Penampilan Lily May Herdman terlihat sederhana namun memikat. Paras cantik alami, gaya yang bersahaja, serta senyum polosnya membuat suasana acara yang biasanya formal terasa lebih hangat dan manusiawi. Tak sedikit netizen yang mengaku langsung “kepincut” dan memuji pesona putri pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Nama Lily Herdman pun menjadi perbincangan hangat di kolom komentar berbagai unggahan video. Banyak warganet menilai kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam momen penting penunjukan John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan sisi lain dari dunia sepak bola Indonesia, di mana kehangatan keluarga dan sentuhan emosional mampu menciptakan kesan mendalam di tengah sorotan besar terhadap proyek jangka panjang Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman.

potret lily

Istri John Herdman, Clare Herdman, Ikut Disorot

Halaman:
1 2
      
