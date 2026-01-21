Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Potret Aurelie Baby Shower, Calon Debay Laki-Laki 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:42 WIB
Potret Aurelie <i>Baby Shower</i>, Calon <i>Debay</i> Laki-Laki 
Potret Aurelie {Baby Shower}, Calon {Debay} Laki-Laki. (Foto: IG Aurelie Moeremans)
A
A
A

JAKARTA - Aurelie datang dengan kabar bahagia. Aurelie melakukan baby shower dan calon debay alias dede bayi adalah laki-laki. 

Aurelie Moeremans membagikan momen bahagia itu di dalam akun instagramnya. Bersama sang suami, Tyler Bigenho, keduanya tampak berkumpul bersama keluarga besar dalam sebuah acara baby shower party.

1. Aurelie dan Tyler 

aurelie 1
Aurelie dan Tyler tampil kasual dengan kemeja dan dress. Keduanya menggunakan motif natural, Tyler kemeja bermotif daun kelapa sementara Aurelie bermotif bunga. Keduanya memilih bahan dasar warna putih. 

2. Ist a Boy 

aurelie boy
Aurelie dan Tyler tampak bahagia memperlihatkan saat baby shower party. Tyler memperlihatkan dengan balon dot berwarna biru serta aksesoris biru muda. 

 

