Profil dan Potret Cantik Eca Aura, Penyanyi Cantik yang Bantah Pakai Whip Pink

JAKARTA - Biodata dan Agama Eca Aura ramai dicari oleh masyarakat karena temuan Whip Pink di salah satu videonya. Lewat sebuah video yang diunggahnya di Instagram pada 9 Februari 2026, penyanyi asal Malang itu membuka video klarifikasinya dengan sebuah permintaan maaf.

Eca AURA mengaku, semua bermula ketika dia mengunggah sebuah video pindahan rumah di TikTok. Namun video itu justru memicu spekulasi yang menuduhnya mengonsumsi whip pink. Lalu siapa sebenarnya Eca Aura?

Profil Eca Aura



Eca Aura pertama kali dikenal lantaran dirinya merupakan seorang TikTokers sebelum akhirnya diangkat menjadi brand ambassador Esports dari tim Aura. Ia memiliki nama asli Elsa Japasal.

Lahir di Makassar, 14 November 2001, saat ini Eca sudah berusia 21 tahun dan telah lulus dari SMA Katolik Rajawali. Saat ini, Eca diketahui tengah melanjutkan pendidikannya di bandku Universitas.