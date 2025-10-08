Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi

JAKARTA – Aktris Jennifer Coppen mencuri perhatian publik usai terlihat mendampingi kekasihnya, pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, ke Arab Saudi. Momen tersebut diabadikannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20, yang langsung ramai dibicarakan warganet.

Dalam postingan itu, Jennifer tampil memukau dalam balutan busana serba hitam yang memancarkan kesan elegan dan sopan khas gaya wanita Arab. Ia mengenakan hijab hitam dengan paduan busana berpotongan longgar, menampilkan keanggunan yang tetap *stylish*.

Anggun Serba Hitam

Jennifer tampil memesona dengan *outfit* serba hitam yang mencerminkan kesederhanaan sekaligus keanggunan. Paduan hijab dan busana longgar memberi kesan klasik nan berkelas, cocok dengan suasana Jeddah yang hangat.

Tampil Elegan dengan Hermes Birkin di tangan

Dalam salah satu potret, Jennifer terlihat menenteng tas Hermes Birkin 35 Etoupe Togo GHW senilai Rp382 juta. Tas ikonik tersebut menambah kesan mewah pada penampilannya yang serba hitam. Tanpa aksesori berlebihan, Jennifer berhasil menunjukkan gaya elegan yang *effortless* dan modern.