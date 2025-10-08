Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |19:34 WIB
Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi
Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Jennifer Coppen mencuri perhatian publik usai terlihat mendampingi kekasihnya, pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, ke Arab Saudi. Momen tersebut diabadikannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20, yang langsung ramai dibicarakan warganet.

Dalam postingan itu, Jennifer tampil memukau dalam balutan busana serba hitam yang memancarkan kesan elegan dan sopan khas gaya wanita Arab. Ia mengenakan hijab hitam dengan paduan busana berpotongan longgar, menampilkan keanggunan yang tetap *stylish*.

Anggun Serba Hitam

Jennifer tampil memesona dengan *outfit* serba hitam yang mencerminkan kesederhanaan sekaligus keanggunan. Paduan hijab dan busana longgar memberi kesan klasik nan berkelas, cocok dengan suasana Jeddah yang hangat.

Jennifer

Tampil Elegan dengan Hermes Birkin di tangan

Dalam salah satu potret, Jennifer terlihat menenteng tas Hermes Birkin 35 Etoupe Togo GHW senilai Rp382 juta. Tas ikonik tersebut menambah kesan mewah pada penampilannya yang serba hitam. Tanpa aksesori berlebihan, Jennifer berhasil menunjukkan gaya elegan yang *effortless* dan modern.

Jennifer

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
