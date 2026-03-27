Indahnya Laut dan Lezatnya Olahan Seafood Kedai Apung yang Jadi Tempat Singgah Favorit Pemudik Sebelum Naik Kapal

LAMPUNG SELATAN - Jika anda menginjakan kaki di pesisir atau singgah di Pelabuhan Bakauheni, belum lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner khas pesisir yang dibuat oleh warga lokal. Salah satunya seperti kuliner laut yang dijual di Kedai Apung Mbak Ninuk.

Tidak jauh letaknya dari Pelabuhan Bakauheni, kedai apung ini menawarkan banyak menu makanan laut yang bisa menggoyang lidah. Seperti Cumi, Udang, Kepiting, Kerang dan aneka seafood lainnya.

“Di kedai Apung diutamakan yang paling yang paling dominan itu seafood ya. Ada cumi, udang, lobster, kepiting, ada kerang, aneka macam siput dan bisa diolah sesuai dengan permintaan customer,” kata Ninuk, pemilik Kedai Apung saat diwawancarai, Kamis (26/3/2026).

Ikan bakar serta olahan lobster menjadi magnet cita rasa yang paling banyak dipesan oleh pelanggan maupun pemudik yang singgah sembari menunggu jadwal keberangkatan kapal di pelabuhan. Perpaduan bumbu masakan Manado dan Makasar menjadikan kedua menu tersebut sangat istimewa di lidah para pelanggan.

“Kalau di kedai apung yang paling keunggulannya itu ikan bakarnya ya, karena kita memadukan antara masakan Manado dan masakan Makassar. Jadi di ikan bakanya sangat menonjol bumbunya,” ucap dia.