HOME WOMEN TRAVEL

Ragunan Siap Tambah Jadwal 'Nite Zoo' Mulai Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |09:28 WIB
Ragunan Siap Tambah Jadwal 'Nite Zoo' Mulai Pekan Depan
JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, berencana menambah jadwal wisata malam atau Nite Zoo bagi pengunjung mulai pekan depan.

Hal ini dikonfirmasi oleh Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi. Ia mengatakan bahwa saat ini layanan Nite Zoo memang sudah berjalan, namun intensitasnya masih terbatas pada satu hari saja.

"Untuk saat ini masih malam Minggu ya. Tapi untuk minggu depannya akan kita siapkan lebih banyak hari lagi," ujar Bambang saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

Bambang merinci, penambahan jadwal ini akan dilakukan pada hari kerja maupun menjelang akhir pekan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi pengunjung yang tidak sempat datang di akhir pekan.

"Nanti ada malam Rabu, malam Kamis, kemudian malam Sabtu. Nanti akan kita buka lebih dari satu hari," tambahnya.

Di sisi lain, TMR mengalami lonjakan di libur panjang (long weekend) Paskah hari ini.

Dari data yang dihimpun, sekitar 5.070 orang memasuki area wisata Ragunan sejak pukul 08.30 WIB.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/25/3210562/ragunan-8vQy_large.jpg
Perketat Aturan Nite Zoo, Pengelola Ragunan Bakal Usir Pengganggu Satwa hingga Pelaku Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/25/3209243/ragunan-mW5G_large.jpg
Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Diprediksi Tembus 60 Ribu Orang H+7 Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/25/3209026/kedai_apung-P4Qp_large.jpg
Indahnya Laut dan Lezatnya Olahan Seafood Kedai Apung yang Jadi Tempat Singgah Favorit Pemudik Sebelum Naik Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/25/3208538/ragunan-A3Vv_large.jpg
Ragunan Targetkan 400 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208033/air_terjun-Rjg1_large.jpg
Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208024/wisata-1DYS_large.jpg
Rekomendasi Wisata di Gunung Kidul, Pas untuk Liburan Saat Mudik Lebaran
