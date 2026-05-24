Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pengantin Ditipu WO, Dekorasi dan Catering Tak Datang di Hari H

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |10:07 WIB
Viral! Pengantin Ditipu WO, Dekorasi dan Catering Tak Datang di Hari H
Viral! Pengantin Ditipu WO, Dekorasi dan Catering Tak Datang di Hari H (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Kisah pasangan pengantin asal Bekasi viral di media sosial setelah diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer (WO) saat hari pernikahan mereka. Peristiwa tersebut menimpa Feny Indah Fitria Ichwana dan Rinaldy Zullfi Setyawan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Pasangan ini sebelumnya dijadwalkan menggelar resepsi pernikahan di Islamic Centre Bekasi. Namun, acara tidak berjalan sesuai rencana karena dekorasi dan katering disebut tidak kunjung datang meski pembayaran telah dilakukan lunas.

WO yang disebut dalam unggahan viral tersebut adalah Marwah Catering. Pihak keluarga mengaku vendor tidak memenuhi tanggung jawabnya, baik untuk dekorasi maupun konsumsi acara.

“Asli, lihat langsung di depan mata acara yang seharusnya bahagia berubah jadi tangisan semua. Ini sepupuku kena tipu Marwah Catering,” tulis akun Threads milik sepupu pengantin.

Netizen Geram

Kondisi di lokasi disebut membuat keluarga dan kerabat panik karena persiapan resepsi tidak tersedia pada hari pelaksanaan. Padahal, menurut unggahan yang beredar, seluruh kebutuhan acara telah dipersiapkan jauh-jauh hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/612/3220342/ijab_kabul-T8Dc_large.jpg
Viral! Suami Kabur Usai Ijab Kabul, Pengantin Wanita Teriak Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/612/3220334/pengantin_akad_nikah_di_atas_motor-ks5H_large.jpg
Viral! Pengantin Gelar Akad Nikah di Atas Motor Trail, Netizen Salfok dengan Suara Broong Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/612/3220168/anak_dan_ayah-uJzb_large.jpg
Viral, Mahasiswi Langsung Video Call Ayah yang Masih Jualan Es Keliling Usai Lulus Sidang Skripsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/612/3219951/ayah_dampingi_anaknya_wisuda-XI8q_large.jpg
Viral, Ayah Disangka Kakak saat Dampingi Putrinya Wisuda Gara-Gara Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/612/3219938/anna-6I1z_large.jpg
Artis dan Penyanyi Cantik Dunia yang Idolakan Arsenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/612/3219714/viral-EFcT_large.jpg
Viral, Sapi Ngamuk dan Seruduk Pemilik karena Mau Dijual tapi Menangis saat Dinasehati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement