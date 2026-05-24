Viral! Pengantin Ditipu WO, Dekorasi dan Catering Tak Datang di Hari H

JAKARTA - Kisah pasangan pengantin asal Bekasi viral di media sosial setelah diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer (WO) saat hari pernikahan mereka. Peristiwa tersebut menimpa Feny Indah Fitria Ichwana dan Rinaldy Zullfi Setyawan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Pasangan ini sebelumnya dijadwalkan menggelar resepsi pernikahan di Islamic Centre Bekasi. Namun, acara tidak berjalan sesuai rencana karena dekorasi dan katering disebut tidak kunjung datang meski pembayaran telah dilakukan lunas.

WO yang disebut dalam unggahan viral tersebut adalah Marwah Catering. Pihak keluarga mengaku vendor tidak memenuhi tanggung jawabnya, baik untuk dekorasi maupun konsumsi acara.

“Asli, lihat langsung di depan mata acara yang seharusnya bahagia berubah jadi tangisan semua. Ini sepupuku kena tipu Marwah Catering,” tulis akun Threads milik sepupu pengantin.

Netizen Geram

Kondisi di lokasi disebut membuat keluarga dan kerabat panik karena persiapan resepsi tidak tersedia pada hari pelaksanaan. Padahal, menurut unggahan yang beredar, seluruh kebutuhan acara telah dipersiapkan jauh-jauh hari.