Ini Jadwal Feeding Time Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Selama Long Weekend

JADWAL feeding time satwa di Taman Margasatwa Ragunan selama long weekend atau libur panjang penting diketahui. Sebab, Ragunan jadi salah satu destinasi wisata favorit selama long weekend pada peringatan Kenaikan Yesus kali ini.

Ya, wisatawan lokal ramai berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (14/5/2026). Sejak pagi hari tadi, tempat wisata itu sudah dikunjungi banyak orang.

1. Atraksi dan Hiburan

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sederet atraksi dari berbagai satwa sebagai hiburannya. Salah satunya pemberian makan satwa atau feeding time yang dibalut dengan edukasi bagi pengunjung.

"Masih seputar feeding time satwa ya. Nanti akan tetap ada di jam-jam yang sudah kita rutin lakukan, ya gorilla di jam 10.30, kemudian untuk jerapah jam 11.00," kata Bambang Wahyudi kepada Okezone pada Kamis (14/5/2026).

Selain melihat satwa makan, pengunjung juga bisa berinteraksi melalui program keeper talk. Hal ini dilakukan di beberapa titik kandang satwa populer lainnya.

"Ada juga di Gajah Sumatera dan juga buaya. Nanti ada di kisaran jam 11.00 dan juga untuk buaya jam 14.00 siang. Ini memang sudah kita jadwalkan untuk pemberian makan dan juga dilanjut dengan keeper talk," jelasnya.