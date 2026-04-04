Libur Long Weekend Paskah, Ragunan Dipadati Pengunjung

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mulai dipadati pengunjung di momen libur long weekend Paskah.

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengungkapkan, antusiasme masyarakat terlihat dari lonjakan data pengunjung yang masuk secara signifikan sejak pukul 08.30 WIB.

"Untuk pagi ini, tepat jam 08.30 WIB, tercatat sudah ada 5.070 pengunjung yang masuk ke Ragunan. Melihat indikasi data ini, kemungkinan hari ini akan sangat ramai," ujar Bambang saat ditemui di lokasi.

Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak pengelola Ragunan telah menyiagakan skema pelayanan ekstra. Bambang menyebut persiapan kali ini hampir menyamai standar pelayanan di musim libur Lebaran.