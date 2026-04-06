HOME WOMEN LIFE

Brian Ardianto MasterChef Indonesia Season 5 Meninggal Dunia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |18:30 WIB
Brian Ardianto MasterChef Indonesia Season 5 Meninggal Dunia
Brian Ardianto MasterChef Indonesia Season 5 Meninggal Dunia (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia kuliner Tanah Air. Brian Ardianto, alumni MasterChef Indonesia Season 5, meninggal dunia pada Senin (6/4/2026).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi MasterChef Indonesia. Dalam unggahannya, pihak MasterChef Indonesia menyampaikan belasungkawa atas kepergian Brian.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Kabar duka meninggalnya Brian Ardianto, alumni MasterChef Indonesia Season 5, yang berpulang ke rahmatullah,” tulis caption unggahan tersebut.

Brian mengembuskan napas terakhirnya di usia 34 tahun. Ucapan duka pun langsung membanjiri kolom komentar, baik dari rekan sesama alumni, chef, maupun warganet.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab meninggalnya Brian. Namun, dari sejumlah komentar di media sosial, disebut bahwa Brian sempat mengalami sakit sebelum berpulang.

Namun, hingga kini tak diketahui pasti jenis penyakit yang diderita Brian sebelum berpulang. Kepergian Brian pun cukup mengejutkan rekan dan sahabat.

Pasalnya, ia diketahui masih aktif di media sosial beberapa hari sebelum kabar duka ini muncul. Brian tampak terakhir kali mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya sekitar lima hari lalu.

Duel Sengit Dua Ibu Rumah Tangga di Grand Final MasterChef Indonesia: Siapa yang Akan Mengangkat Trofi?
Semangat Pantang Menyerah dan Kejutan K-Pop Star Warnai MasterChef Indonesia!
Tantangan Misteri Hitam Putih, Ujian Mental Kontestan di Episode 14 MasterChef Indonesia
Tantangan Kian Meningkat, Pertarungan Sengit saat Risiko Dipertaruhkan di MasterChef Indonesia Season 13!
Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13 Dimulai, Tantangan Sederhana Bikin Panik Kontestan!
Formasi Baru MasterChef Indonesia Season 13! Chef Juna Ditemani Dua Juri Profesional
