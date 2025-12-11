Formasi Baru MasterChef Indonesia Season 13! Chef Juna Ditemani Dua Juri Profesional

JAKARTA - MasterChef Indonesia Season 13 kembali hadir dengan wajah baru melalui perubahan formasi juri. Chef Juna Rorimpandey musim ini akan didampingi oleh dua chef profesional ternamadi Indonesia, yaitu Chef Karen Carlotta dan Chef Norman Ismail.

Berikut profil singkat para juri MasterChef Indonesia Season 13:

Chef Juna Rorimpandey

Memiliki pengalaman kuliner internasional, Chef Juna dikenal dengan disiplin tinggi dan ketegasannya dalam menilai. Ia telah menjadi juri di 11 musim MasterChef Indonesia sebelumnya, tentu tak diragukan lagi keahliannya dalam memberikan penilaian pada setiap hidangan dari para peserta.

Chef Karen Carlotta

Salah satu queen of desert di indonesia “Chef KC” biasa ia disapa, yang sudah malang melintang di dunia F & B, memiliki sensitifitas terhadap detail rasa dan presentasi. Ia membawa karakter khas yang berbeda ke meja juri. Kehadirannya tentu akan memperkaya penilaian terutama untuk dessert, pastry dan teknik baking, aspek yang kadang berbeda dari cooking.

Chef Norman Ismail

Memiliki pengalaman panjang di dapur internasional dan indonesia, seorang yang ahli memadukan modern cuisin dengan sentuhan lokal, Chef Norman tentunya akan membawa perspektif baru di galeri MasterChef Indonesia. Kehadirannya bisa memperkaya penilaian terhadap kontestan.