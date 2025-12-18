Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13 Dimulai, Tantangan Sederhana Bikin Panik Kontestan!

JAKARTA - Setelah lolos dari babak audisi, kontestan yang lanjut ke babak Bootcamp MCI Season 13, ada 31 orang yang berhasil mendapatkan apron dengan nama mereka masing-masing. Di babak Bootcamp ini, seluruh kontestan akan diuji skill nya dan masing masing akan mempertahankan posisinya.

Pada babak Bootcamp kali ini akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah basic skill memasak, sedangkan di babak kedua adalah babak kontestan memasak.

Untuk tahap pertama yang ingin juri lihat adalah siapa yang benar-benar punya basic skill atau dasar kuat di dapur. Dari bahan sederhana, tapi bisa menguji banyak hal, seperti dari teknik, suhu, waktu, & skill.

Beberapa kontestan berpikir, basic skill hanya sekedar memotong bahan masakan. Namun kali ini, basic skill yang akan dinilai oleh para juri adalah kemampuan para kontestan dalam mengolah telur.

Terdapat 3 teknik mengolah telur yang akan dinilai, yaitu membuat sunny side up, scramble egg, dan poached egg. Bahan dan teknik sederhana di tantangan kali ini, ternyata banyak membuat kontestan panik. Walaupun terlihat mudah, namun tidak semudah yang mereka bayangkan.