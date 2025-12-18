Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13 Dimulai, Tantangan Sederhana Bikin Panik Kontestan!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |21:06 WIB
Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13 Dimulai, Tantangan Sederhana Bikin Panik Kontestan!
Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13 Dimulai, Tantangan Sederhana Bikin Panik Kontestan! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah lolos dari babak audisi, kontestan yang lanjut ke babak Bootcamp MCI Season 13, ada 31 orang yang berhasil mendapatkan apron dengan nama mereka masing-masing. Di babak Bootcamp ini, seluruh kontestan akan diuji skill nya dan masing masing akan mempertahankan posisinya.

Pada babak Bootcamp kali ini akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah basic skill memasak, sedangkan di babak kedua adalah babak kontestan memasak.

Untuk tahap pertama yang ingin juri lihat adalah siapa yang benar-benar punya basic skill atau dasar kuat di dapur. Dari bahan sederhana, tapi bisa menguji banyak hal, seperti dari teknik, suhu, waktu, & skill.

Beberapa kontestan berpikir, basic skill hanya sekedar memotong bahan masakan. Namun kali ini, basic skill yang akan dinilai oleh para juri adalah kemampuan para kontestan dalam mengolah telur. 

Terdapat 3 teknik mengolah telur yang akan dinilai, yaitu membuat sunny side up, scramble egg, dan poached egg. Bahan dan teknik sederhana di tantangan kali ini, ternyata banyak membuat kontestan panik. Walaupun terlihat mudah, namun tidak semudah yang mereka bayangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/298/3194400/masterchef-fChW_large.jpg
Tantangan Kian Meningkat, Pertarungan Sengit saat Risiko Dipertaruhkan di MasterChef Indonesia Season 13!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189263/masterchef-wmVS_large.jpg
Formasi Baru MasterChef Indonesia Season 13! Chef Juna Ditemani Dua Juri Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement