HOME WOMEN FOOD

Semangat Pantang Menyerah dan Kejutan K-Pop Star Warnai MasterChef Indonesia!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |13:55 WIB
Semangat Pantang Menyerah dan Kejutan K-Pop Star Warnai MasterChef Indonesia!
Semangat Pantang Menyerah dan Kejutan K-Pop Star Warnai MasterChef Indonesia! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Persaingan di galeri MasterChef Indonesia semakin memanas. Setiap tantangan yang hadir bukan sekadar ujian kemampuan memasak, tetapi juga menjadi perjalanan berharga bagi para kontestan. Seperti yang diungkapkan Chef Juna, “Setiap challenge hadir dengan pengalaman berharga.” Kalimat tersebut seakan menjadi pengingat bahwa di dapur MasterChef, proses sama pentingnya dengan hasil akhir.

Di awal episode, para kontestan langsung dihadapkan pada tantangan yang menguji akar kemampuan mereka, yaitu mengolah makanan khas Nusantara berbahan dasar santan. Tantangan ini bukan sekadar soal teknik, tetapi juga soal rasa. Para juri menuntut rasa yang on point kaya rempah, gurih yang pas, dan harmoni yang sempurna di setiap suapan.

Tekanan semakin terasa ketika Chef Karen memberikan pesan penuh makna, “Pelajari setiap tantangan, berkembang untuk selalu lebih bagus, pelajari kesalahan, yang paling penting ‘fighting spirit’ harus ada di diri kalian.” Nasihat tersebut menjadi suntikan semangat bagi para kontestan yang mulai goyah menghadapi tekanan kompetisi.

Namun dibalik tantangan yang berat ada kejutan yang membuat gempar peserta Masterchef Indonesia. Di tantangan berikutnya, galeri MasterChef Indonesia kehadiran bintang tamu spesial dari Negeri Gingseng, seorang K-Pop Star, Dayoung. Kehadirannya bukan hanya membawa aura internasional ke dapur 

MasterChef Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang tak terduga.
Di depan galeri, telah berdiri sebuah Big Mystery Box yang langsung memancing rasa penasaran para kontestan. Kotak besar tersebut ternyata berhubungan erat dengan sang bintang tamu spesial. Apakah isinya bahan khas Korea? Atau kombinasi unik antara kuliner Nusantara dan cita rasa Negeri Gingseng?

