HOME WOMEN FOOD

Tantangan Misteri Hitam Putih, Ujian Mental Kontestan di Episode 14 MasterChef Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |16:10 WIB
Tantangan Misteri Hitam Putih, Ujian Mental Kontestan di Episode 14 MasterChef Indonesia
Tantangan Misteri Hitam Putih, Ujian Mental Kontestan di Episode 14 MasterChef Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Episode 14 MasterChef Indonesia kembali menghadirkan atmosfer kompetisi yang menegangkan. Chef Juna memberikan pernyataan di awal episode, ia menyebut hari baru dengan tantangan baru sebagai “tantangan yang lebih mencekam.” Tak heran jika ekspresi wajah para kontestan langsung berubah tegang, panik, dan penuh ketakutan. 

Para kontestan yang tersisa bertemu di challenge pertama dengan kejutan besar di setiap bench mereka. Bukan bahan terbuka seperti biasa, melainkan mystery box berwarna hitam dan putih yang sudah tersusun rapi, menunggu untuk dipilih.

Tanpa mengetahui isi di dalamnya, para kontestan diperkenankan memilih satu dari dua mystery box tersebut. Setiap box berisi bahan-bahan dengan warna serupa hitam atau putih yang harus diolah menjadi hidangan terbaik. Tantangan sederhana di tampilan, namun kompleks dalam eksekusi.

Chef Norman pun memberikan pengingat penting. Menurutnya, bukan hanya rasa yang dinilai, tetapi juga kualitas, kemampuan, dan kedisiplinan dalam memasak. “Karena itulah yang akan membawa kalian untuk terus berada di galeri MasterChef Indonesia,” tegasnya, mengingatkan bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Sementara itu, Chef Karen menekankan aspek lain yang tak kalah krusial. Ia ingin melihat kreativitas, kecepatan, dan konsistensi dari setiap hidangan yang disajikan. Di tahap kompetisi ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu atau setengah-setengah.

