HOME WOMEN LIFE

Diterima di Universitas Harvard dan 3 Kampus Top, Agatha Chelsea: Awalnya Gak Banyak Berharap!

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |11:16 WIB
JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Indonesia Agatha Chelsea mengumumkan kabar bahagia. Pelantun 'Lebih Baik Darinya' ini mengumumkan sukses diterima di program magister dari dua institusi pendidikan paling bergengsi di dunia, Harvard Graduate School of Education dan Teachers College, Columbia University.

Selain dua universitas tersebut, Chelsea juga memperoleh penerimaan dari New York University dan National University of Singapore, menjadikannya diterima di empat universitas ternama dunia dalam satu siklus pendaftaran.

Chelsea mengungkapkan bahwa keputusan untuk melanjutkan studi tidak datang secara instan. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, ia memilih untuk lebih dulu terjun ke dunia kerja sebelum kembali ke dunia akademik.

“Sejak menyelesaikan studi sarjana, sebenarnya ada bagian dari diri saya yang tahu bahwa saya ingin terus belajar. Namun setelah mempertimbangkannya, saya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke bangku kuliah dan memilih bekerja terlebih dahulu,” ujar Chelsea, dikutip Selasa (17/3/2026).

 

