HOME WOMEN LIFE

Viral! Detik-Detik CCTV Perselingkuhan Pilot dan Pramugari, Adegan Mesra di Lift Dibongkar Istri Sah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |06:07 WIB
Viral! Detik-detik CCTV Dugaan Perselingkuhan Pilot dan Pramugari di Lift Dibongkar Istri Sah (Foto: Instagram)
JAKARTA – Video dugaan perselingkuhan seorang pilot dengan pramugari kembali menghebohkan media sosial. Melalui akun pribadinya, seorang perempuan bernama Winnabalina membongkar dugaan hubungan gelap yang melibatkan suaminya, yang berprofesi sebagai pilot, dan seorang pramugari bernama Exy Dwi Lestari.

Dalam unggahan tersebut, Winna membagikan rekaman CCTV berdurasi 57 detik yang memperlihatkan momen mesra pilot dan pramugari di dalam lift. Rekaman itu disebut terjadi pada 3 Oktober 2025.

“Bismillah.. 1 of 2 video yang saya tahan selama ini,” tulis Winna dalam unggahannya.

Winna menjelaskan bahwa pada hari kejadian, Exy seharusnya sedang menjalani jadwal rest, namun justru mendatangi suaminya dengan berbagai alasan pekerjaan, mulai dari “emergency call” hingga “mengantar makanan untuk Captain.”

Winna mengaku telah mengikuti Exy dari bandara hingga ke apartemen sang pilot bersama anaknya. Ia juga menyebut adanya kabar bahwa salah satu pramugari lain sempat hampir dikenai sanksi karena diduga membantu Winna, padahal tidak demikian. Bahkan, Winna mengklaim Exy sempat melaporkannya ke polisi setelah kembali kepergok di apartemen tersebut.

Halaman:
1 2
      
