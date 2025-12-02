Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:29 WIB
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
Profil dan potret Richa Novisha, istri mendiang Gary Iskak (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian aktor Gary Iskak menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sanak sahabat. Gary meninggal dunia usai mengalami kecelakaan motor di Jakarta.

Istri Gary Iskak, Richa Novisha pun menjadi sorotan di tengah kabar duka ini. Warganet ikut merasakan kepiluan Richa yang kini harus menerima sang suami telah berpulang untuk selama-lamanya.

Perempuan yang memulai karier sebagai semifinalis Gadis Sampul 2002 ini telah menemani perjalanan hidup Gary sejak menikah pada 2009, termasuk saat sang suami berjuang melawan kanker hati dan menghadapi berbagai cobaan hidup lainnya.

Sosok Richa yang penuh dedikasi terhadap keluarga mendapat pujian dari masyarakat atas kekuatan dan kesetiaannya.

Usai kepergian Gary, Richa pun menuliskan pesan haru untuk mengenang sang suami yang telah tiada.

“Kamu sudah sampai, wahai jiwa yang tenang. Udah ga sakit lagi ya yah. Rest in Love, suami,” tulis Richa.

Richa mengunggah foto kenangan dirinya bersama Gary yang akan menjadi momen manis selama-lamanya. Terlihat keduanya berpose bahagia sembari bergandengan tangan di bebatuan pantai dengan pemandangan laut yang indah.

Halaman:
1 2
      
