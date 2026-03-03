5 Manfaat Buka Puasa dengan Air Kelapa untuk Kesehatan Tubuh

JAKARTA - Setelah seharian menahan lapar dan haus, tubuh membutuhkan asupan cairan dan nutrisi yang tepat saat berbuka puasa. Selain air putih, air kelapa sering menjadi pilihan favorit karena rasanya yang segar dan kandungan nutrisinya yang alami.

Tidak hanya melepas dahaga, minuman alami ini juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan. Berikut lima manfaat buka puasa dengan air kelapa dikutip, Selasa (2/3/2026).

1. Mengembalikan Cairan Tubuh dengan Cepat

Selama puasa, tubuh kehilangan banyak cairan melalui aktivitas dan keringat. Air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menggantikan cairan tubuh lebih cepat. Kandungan ini membuat air kelapa sering disebut sebagai minuman rehidrasi alami.

2. Membantu Menjaga Keseimbangan Elektrolit

Elektrolit berperan penting dalam menjaga fungsi otot dan saraf tetap optimal. Saat berbuka dengan air kelapa, tubuh mendapatkan asupan elektrolit yang membantu mencegah rasa lemas, pusing, atau kram setelah puasa seharian.