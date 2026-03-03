Waspadai Risiko Paksa Anak Berpuasa, Hipoglikemia dan Dehidrasi Mengintai

JAKARTA - Memaksakan anak berpuasa tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik ternyata dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. Ahli gizi Ihda Hanifatun Nisa mengingatkan bahwa puasa pada anak harus diawasi secara ketat oleh orang tua.

Menurutnya, anak yang belum siap berisiko mengalami hipoglikemia (gula darah rendah), dehidrasi, kelelahan berat, hingga gangguan konsentrasi dan imunitas.

“Jika asupan energi dan zat gizi tidak tercukupi secara konsisten, dalam jangka panjang bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan kognitif,” jelasnya saat diwawancarai iNews Media Group, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, tanda awal dehidrasi pada anak di antaranya bibir dan mulut kering, lemas, aktivitas menurun, hingga urine berwarna kuning pekat dan jumlahnya sedikit. Bahkan lebih parahnya, anak bisa mengalami pusing hebat, jantung berdebar cepat, dan kulit kering.