HOME WOMEN MOM AND KIDS

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sepakat Tunda Promil di Tengah Inginkan Baby Boy

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |11:32 WIB
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sepakat Tunda Promil di Tengah Inginkan <i>Baby Boy</i>
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sepakat Tunda Promil, di Tengah Impian {Baby Boy}! (Foto: IG Atta Halilintar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sepakat untuk menunda momongan usai dikaruniai dua anak perempuan.

Bukan tanpa alasan, Atta menjelaskan bahwa dirinya dan Aurel ingin memberikan jeda waktu sebelum kembali menjalani program kehamilan.

Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan fisik dan kesehatan Aurel pascamelahirkan anak kedua.

Atta juga mengakui keinginan untuk memiliki anak laki-laki memang ada, tetapi dirinya lebih berserah kepada Sang Pencipta mengenai waktu yang tepat.

"Kalau dibilang mau ya mau (punya anak laki-laki), namanya rezeki dari Allah ya. Tapi kalau belum direzekikan ya kita tunggu, semoga nanti ada rezekinya," ujar Atta Halilintar saat ditemui di Pondok Labu, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

 

